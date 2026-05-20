Bald in Deutschland? Trainer Senft verlässt Ried

Gerüchte gab es schon im Winter

Wenngleich man in Ried nicht begeistert über die Entscheidung ist, ist man auf ein solches Szenario vorbereitet. Immerhin gab es bereits in den vergangenen Monaten Gerüchte über einen Abschied von Senft, der etwa schon als Sturm-Trainer im Gespräch war.