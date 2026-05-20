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Wirbel vor Rapid-Match

Bald in Deutschland? Trainer Senft verlässt Ried

Bundesliga
20.05.2026 15:44
Maximilian Senft wird Ried nach der Saison verlassen.
Maximilian Senft wird Ried nach der Saison verlassen.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trainer Maximilian Senft wird die SV Ried nach der Saison verlassen. Das hat der Coach laut „Krone“-Informationen dem Verein mitgeteilt. Seine Zukunft könnte beim Karlsruher SC in der zweiten deutschen Liga liegen. Die Nachricht erreichte die Rieder ausgerechnet vor dem wichtigen Playoff-Finale gegen Rapid.

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Senft hatte die Vorstände demnach bereits vor dem wichtigen Spiel gegen den Wolfsberger AC darüber informiert, dass er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zieht und den Verein im Sommer verlassen wird. Mittlerweile wurde auch die Mannschaft informiert. 

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Die Verkündung erfolgt in einer heiklen Phase. Immerhin bestreiten die Oberösterreicher am Freitag (19.30) zu Hause und am Pfingstmontag (17.00 – jeweils im sportkrone.at-liveticker) in Wien das Playoff-Finale gegen Rapid.

Gerüchte gab es schon im Winter
Wenngleich man in Ried nicht begeistert über die Entscheidung ist, ist man auf ein solches Szenario vorbereitet. Immerhin gab es bereits in den vergangenen Monaten Gerüchte über einen Abschied von Senft, der etwa schon als Sturm-Trainer im Gespräch war. 

Man möchte jetzt aber nicht überstürzt über einen Nachfolger und generell über die Situation entscheiden, lässt Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala wissen. Ohnehin steht nun erst einmal die sportliche Herausforderung an! 

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