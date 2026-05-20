Katze des Bruders erwürgt: „Sie hat mich gebissen“

„Wollte nicht mehr, dass sie zu mir kommt“

Laut Anklage eskaliert eine Situation in der Wohnung. Der Mann soll das Tier schließlich mit beiden Händen erwürgt haben. Als er später dazu befragt wird, bleibt er bei seiner Version: Die Katze habe ihn gekratzt und gebissen. „Ich wollte nicht mehr, dass sie zu mir kommt“, lautet seine Erklärung.