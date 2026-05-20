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Hirscher schnappt sich das nächste große Talent

Ski Alpin
20.05.2026 15:00
Marcel Hirscher vergrößert sein Team.
Marcel Hirscher vergrößert sein Team.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung des Norwegers Hans Grahl-Madsen gibt Marcel Hirscher die nächste Neuverpflichtung bekannt: Mit Eirik Hystad Solberg, ebenfalls aus Norwegen, geht in der kommenden Saison ein weiteres großes Talent mit den Latten von Van Deer-Red Bull Sports an den Start.

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Vor rund zwei Wochen hatte Eirik Hystad Solberg die Trennung seines Ausrüsters Fischer verkündet. In Zukunft vertraut er nun auf die Skimarke von Superstar Marcel Hirscher.

Große Zukunftshoffnung
Der 23-jährige Norweger gilt als eines der großen Talente im Slalom und Riesentorlauf. Viermal schaffte er es im Weltcup bereits in die Top-10.

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