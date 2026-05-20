Hirscher schnappt sich das nächste große Talent

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung des Norwegers Hans Grahl-Madsen gibt Marcel Hirscher die nächste Neuverpflichtung bekannt: Mit Eirik Hystad Solberg, ebenfalls aus Norwegen, geht in der kommenden Saison ein weiteres großes Talent mit den Latten von Van Deer-Red Bull Sports an den Start.
Vor rund zwei Wochen hatte Eirik Hystad Solberg die Trennung seines Ausrüsters Fischer verkündet. In Zukunft vertraut er nun auf die Skimarke von Superstar Marcel Hirscher.
Große Zukunftshoffnung
Der 23-jährige Norweger gilt als eines der großen Talente im Slalom und Riesentorlauf. Viermal schaffte er es im Weltcup bereits in die Top-10.
Nach dem Abgang von Henrik Kristoffersen setzt Van Deer nun auf die großen Zukunftshoffnungen aus Norwegen …
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