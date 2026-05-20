Hirscher schnappt sich das nächste große Talent

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung des Norwegers Hans Grahl-Madsen gibt Marcel Hirscher die nächste Neuverpflichtung bekannt: Mit Eirik Hystad Solberg, ebenfalls aus Norwegen, geht in der kommenden Saison ein weiteres großes Talent mit den Latten von Van Deer-Red Bull Sports an den Start.