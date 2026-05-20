Robo-Festival: Androiden übernehmen Karlsplatz

Milliarden für Robotik – und eine kluge Antwort

Österreich liegt derzeit auf Platz 12 in der EU bei der Roboterdichte – rund 215 Maschinen kommen auf 10.000 Arbeitsplätze. Hanke will das ändern: Über eineinhalb Milliarden Euro nimmt der Bund in die Hand. „Wenn diese Kette zwischen Forschung und Arbeitsentwicklung nicht Hand in Hand geht, würden wir ein Stück weit zurückfallen“, betont Hanke. Waff-Chef Marko Miloradovic sieht das Festival als Signal an Eltern und Jugendliche: In zehn Jahren werde jede fünfte Wiener Arbeitskraft in Pension sein – Robotik und KI müssten diese Lücke füllen. Und beim Festival der Roboter sollen Kindern wie auch Erwachsenen Berührungsängste genommen und Begeisterung für neue Technologien geweckt werden.

Alle Informationen und das genaue Programm auf www.roboterinwien.com