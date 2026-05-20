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Robo-Festival: Androiden übernehmen Karlsplatz

Wien
20.05.2026 11:00
Der Karlsplatz verwandelt sich in eine interaktive Erlebniswelt rund um Robotik – samt vielen ...
Der Karlsplatz verwandelt sich in eine interaktive Erlebniswelt rund um Robotik – samt vielen Vorträgen.(Bild: Jakub Han)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Am 30. und 31. Mai verwandelt sich der Karlsplatz in ein Roboter-Erlebnisfestival – kostenlos, für alle, mit Stars aus Forschung und Politik.

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Am 30. und 31. Mai landen die Roboter in Wien – mitten in der Stadt. Der Karlsplatz wird zur Bühne des Festivals der Roboter. Hintergrund: Erstmals findet in Wien die ICRA – die Internationale Konferenz für Robotik und Automation – statt. Mehr als 7000 Fachleute aus aller Welt reisen dafür an. Im Rahmen dieser Konferenz soll das Festival die Erkenntnisse der Fachwelt für die breite Öffentlichkeit erlebbar machen. Minister Peter Hanke (SPÖ) macht klar, warum das Thema drängt: „Wir müssen uns auf neue Schlüsseltechnologien konzentrieren. Eines der Stärkefelder, wo der Abstand zu den Spitzennationen noch nicht so groß ist, ist eben die Robotik und die Automatisierung.“

Diskutierten die Zukunft Österreichs in der Robotik: Jutta Löffler (Geschäftsführerin der Urban ...
Diskutierten die Zukunft Österreichs in der Robotik: Jutta Löffler (Geschäftsführerin der Urban Innovation Vienna und Moderatorin), Peter Hanke (Bundesminister), Jens Schneider (Rektor der TU Wien), Andreas Kugi (Wissenschaftlicher Direktor des AIT Austrian Institute of Technology und Universitätsprofessor an der TU Wien) sowie Marco Miloradovic (Geschäftsführer des Wiener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Förderungsfonds)(Bild: Jakub Han)

Milliarden für Robotik – und eine kluge Antwort
Österreich liegt derzeit auf Platz 12 in der EU bei der Roboterdichte – rund 215 Maschinen kommen auf 10.000 Arbeitsplätze. Hanke will das ändern: Über eineinhalb Milliarden Euro nimmt der Bund in die Hand. „Wenn diese Kette zwischen Forschung und Arbeitsentwicklung nicht Hand in Hand geht, würden wir ein Stück weit zurückfallen“, betont Hanke. Waff-Chef Marko Miloradovic sieht das Festival als Signal an Eltern und Jugendliche: In zehn Jahren werde jede fünfte Wiener Arbeitskraft in Pension sein – Robotik und KI müssten diese Lücke füllen. Und beim Festival der Roboter sollen Kindern wie auch Erwachsenen Berührungsängste genommen und Begeisterung für neue Technologien geweckt werden.
Alle Informationen und das genaue Programm auf www.roboterinwien.com

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