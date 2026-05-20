Regierungssprecher verwechselt Magyar mit Orbán

Magyar: „Polen ist ein Vorbild für Ungarn“

Am Mittwoch war es dann so weit, der Nachfolger Orbáns traf mit Tusk zusammen. Dabei gab es viel gegenseitiges Lob. Magyar bezeichnete Polen als Vorbild für sein Land. Polen sei heute eine Mittelmacht und stärker als je zuvor, sagte Magyar nach dem Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Donald Tusk. Ungarn müsse daran arbeiten, dass es bei der Entwicklung der Infrastruktur, der Wirtschaft und der Verteidigungsfähigkeit dem polnischen Beispiel folge.