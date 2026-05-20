Spionage-Eklat dürfte auch Bayern Millionen kosten

Doch durch die Strafe wird Southampton nicht so tief in die Tasche greifen. Ob die Bayern generell so viel Geld für den Israeli lukrieren können, ist äußerst fraglich. Die Zukunft des Schlussmanns ist nun wieder komplett offen. Der Spionage-Skandal hat demnach auch hier eine Win-win-Situation in einen Verlust für alle Beteiligten verwandelt.