50 Jahre Roncalli: Gefühle, Glanz und Gänsehaut

Köln wurde am Montag für eine Nacht zum Mittelpunkt der Zirkuswelt. Genau 50 Jahre nachdem Bernhard Paul, der übrigens heute Geburtstag feiert, mit Roncalli erstmals die Herzen des Publikums eroberte, feierte das Haus sein großes Jubiläum – und das mit einer Gala, die ganz im Zeichen der Erinnerungen, der Dankbarkeit und der Träume stand.