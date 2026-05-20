Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Die Kraft der Träume“

50 Jahre Roncalli: Gefühle, Glanz und Gänsehaut

Adabei Österreich
20.05.2026 14:35
Die Familie Roncalli feierte 50 Jahre Zirkus-Jubiläum.
Die Familie Roncalli feierte 50 Jahre Zirkus-Jubiläum.(Bild: Patric Fouad)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Was für ein Abend! Unter dem funkelnden Chapiteau des Zircus-Theater Roncalli am Kölner Neumarkt wurde das 50-jährige Bestehen des legendären Zirkus gefeiert – mit Promis, Standing Ovations, großen Emotionen und einem sichtlich gerührten Bernhard Paul, der auch als Clown Zippo auftrat. 

0 Kommentare

Köln wurde am Montag für eine Nacht zum Mittelpunkt der Zirkuswelt. Genau 50 Jahre nachdem Bernhard Paul, der übrigens heute Geburtstag feiert, mit Roncalli erstmals die Herzen des Publikums eroberte, feierte das Haus sein großes Jubiläum – und das mit einer Gala, die ganz im Zeichen der Erinnerungen, der Dankbarkeit und der Träume stand. 

Unter den Gästen versammelten sich langjährige Weggefährten, Künstlerinnen und Künstler, Freunde des Hauses und auch zahlreiche prominente Gesichter. Durch den Abend führte charmant Matthias Opdenhövel, der die (seit Wochen) ausverkaufte Gala mit viel Gefühl und Humor begleitete.

Große Gefühle in der Manege
Rund 100 Minuten lang wurde gelacht, gestaunt, applaudiert und auch die ein oder andere Träne verdrückt. Neben Bernhard Paul als Clown Zippo, Lili Paul-Roncalli und Kathy Kelly sorgten auch ehemalige Ensemblemitglieder ebenso wie die nächste Generation der Zirkusfamilie für unvergessliche Momente. 

Nach 15 Jahren kehrte Bernhard Paul als Clown Zippo in die Manege zurück.
Nach 15 Jahren kehrte Bernhard Paul als Clown Zippo in die Manege zurück.(Bild: Patric Fouad)
Nach 15 Jahren kehrte Bernhard Paul als Clown Zippo in die Manege zurück.
Nach 15 Jahren kehrte Bernhard Paul als Clown Zippo in die Manege zurück.(Bild: Patric Fouad)

Besonders bewegend: der Auftritt von Bernhard Pauls Alter Ego, Clown Zippo. Nach 15 Jahren betrat er erstmals wieder die Roncalli-Manege und wurde dafür vom Publikum mit minutenlangen Standing Ovations gefiert. Über drei Jahrzehnte hinweg hatte Bernhard Paul diese Figur verkörpert und ihr dabei seine ganz eigene Poesie geschenkt. 

„Mir fehlen die Worte“
Der Roncalli-Gründer selbst zeigte sich tief berührt. „Meine Träume sind übererfüll“, sagte er abgesichts der überwältigenden Stimmung. Gemeinsam mit der Kölner Kultband „Höhner“ setzte er sich sogar ans Schlagzeug und begleitete den Titel „Echte Fründe“ und schuf damit einen Moment voller Verbundenheit, Erinnerung und Dankbarkeit.

Sichtlich gerührt richtete er seinen Dank an seine Familie, seine Freunde, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Menschen der Stadt Köln. „Mir fehlen die Worte“, gestand Paul später.

Termine
Österreich-Tournee

  • Kartenservice:

Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.roncalli.at sowie über die Ticket-Hotline 01/ 3 555 666 erhältlich.

  • Wien, Rathausplatz: 16. September bis 11. Oktober 2026
  • Innsbruck, Freigelände Olympiahalle: 17. Oktober bis 8. November 2026
  • Linz, Urfahraner Marktgelänge: 13. November bis 6. Dezember 2026

Die nächste Generation steht bereit
Auch Vivian Paul-Roncalli genoss den Abend und blickt mit Respekt und Zuversicht in die Zukunft: „Unser Vater wird große Fußstapfen hinterlassen – aber zu dritt werden wir sie ausfüllen.“ Zu dritt, mit ihren Geschwistern Adrian und Lili, steht die nächste Generation bereit, die poetische Vision Roncallis weiterzutragen. 

Familienfoto: Adrian Paul, Eliana Paul, Vivian Paul, Bernhard Paul, Lili Paul-Roncalli.
Familienfoto: Adrian Paul, Eliana Paul, Vivian Paul, Bernhard Paul, Lili Paul-Roncalli.(Bild: Patric Fouad)

Und neben allen Emotionen hatte der Abend auch eine wichtige karitative Botchaft: Der komplette Erlös aus dem Kartenverkauf, insgesamt 11.000 Euro, wurde gespendet. Jeweils die Hälfte geht an die Aktion „wir helfen e. V.“ des Kölner Stadt-Anzeigers für Kinder und Jugendliche in Not sowie an die Rundschau-Altenhilfe „Die gute Tat e. V.“.

Von Österreich in die Welt
Für Bernhard Paul, geboren in Niederösterreich, ist Roncalli längst mehr als ein Circus. Am 18. Mai 1976 feierte er mit „Die größte Poesie des Universums“ Welturaufführung und tourte damit auch durch Österreich. Gastspiele in Wien, Graz und Salzburg begeisterten das Publikum früh mit einer Mischung aus Theater, Clownerie und poetischer Traumwelt.

Lesen Sie auch:
Familienangelegenheit: Roncalli-Gründer Paul mit seinen Töchtern Vivi (li.) und Lili.
Walzerkönig im Zirkus
Roncalli jagt Johann Strauss durch die Manege
29.04.2025
Ziemlich fesche Wäsche
Lili Paul-Roncalli macht uns Lust auf den Sommer
11.06.2025

Der große Durchbruch gelang schließlich am 4. Juni 1980 in Köln mit der Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“. Von da an galt Roncalli als poetischer Gegenentwurf zur damaligen Circuswelt – nicht Sensation stand im Mittelpunkt, sondern Atmosphäre, Ästhetik und die Kraft der Fantasie.

Ein Jubiläum mit Herz
Heute ist Roncalli ein international bewundertes Live-Entertainment-Unternehmen mit unverwechselbarer Handschrift. Zur Jubiläumsshow kamen auch zahlreiche Wegbegleiter und Freunde aus Österreich, darunter Inge und Rudolf Klingohr, Bernd Querfeld, Franz Fröschl und Dominic Thiem, die befanden: „Zirkus ist eben nicht gleich Zirkus.“

Rudolf Klingohr, Doris Zucker, Berndt Querfeld, Inge Klingohr (v. li.).
Rudolf Klingohr, Doris Zucker, Berndt Querfeld, Inge Klingohr (v. li.).(Bild: THOMAS BITTERA)

Am Ende blieb ein Abend, der noch lange nachklingen wird: voller Applaus, Emotionen und Dankbarkeit. Oder, wie Bernhard Paul es wohl selbst am schönsten zusammenfasste: Seine Träume sind nicht nur wahr geworden - sie sind übererfüllt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
20.05.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lili Paul-Roncalli
ÖsterreichKöln
Roncalli
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.196 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.026 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.621 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
740 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
652 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
634 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Mehr Adabei Österreich
„Die Kraft der Träume“
50 Jahre Roncalli: Gefühle, Glanz und Gänsehaut
Ex-Ministerin dreht ab
Andrea Kdolskys knallharte Abrechnung mit Neidern
Krone Plus Logo
Ostrowski am Mikro
ESC: Höllenschlund der Moderationen tat sich auf
Hochmair in Cannes
(Salzburger) Liebesfestspiele an der Croisette
Neues Mode-Kapitel
Victoria Swarovski: „Gelernt, geduldig zu sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf