50 Jahre Roncalli: Gefühle, Glanz und Gänsehaut

Was für ein Abend! Unter dem funkelnden Chapiteau des Zircus-Theater Roncalli am Kölner Neumarkt wurde das 50-jährige Bestehen des legendären Zirkus gefeiert – mit Promis, Standing Ovations, großen Emotionen und einem sichtlich gerührten Bernhard Paul, der auch als Clown Zippo auftrat.
Köln wurde am Montag für eine Nacht zum Mittelpunkt der Zirkuswelt. Genau 50 Jahre nachdem Bernhard Paul, der übrigens heute Geburtstag feiert, mit Roncalli erstmals die Herzen des Publikums eroberte, feierte das Haus sein großes Jubiläum – und das mit einer Gala, die ganz im Zeichen der Erinnerungen, der Dankbarkeit und der Träume stand.
Unter den Gästen versammelten sich langjährige Weggefährten, Künstlerinnen und Künstler, Freunde des Hauses und auch zahlreiche prominente Gesichter. Durch den Abend führte charmant Matthias Opdenhövel, der die (seit Wochen) ausverkaufte Gala mit viel Gefühl und Humor begleitete.
Große Gefühle in der Manege
Rund 100 Minuten lang wurde gelacht, gestaunt, applaudiert und auch die ein oder andere Träne verdrückt. Neben Bernhard Paul als Clown Zippo, Lili Paul-Roncalli und Kathy Kelly sorgten auch ehemalige Ensemblemitglieder ebenso wie die nächste Generation der Zirkusfamilie für unvergessliche Momente.
Besonders bewegend: der Auftritt von Bernhard Pauls Alter Ego, Clown Zippo. Nach 15 Jahren betrat er erstmals wieder die Roncalli-Manege und wurde dafür vom Publikum mit minutenlangen Standing Ovations gefiert. Über drei Jahrzehnte hinweg hatte Bernhard Paul diese Figur verkörpert und ihr dabei seine ganz eigene Poesie geschenkt.
„Mir fehlen die Worte“
Der Roncalli-Gründer selbst zeigte sich tief berührt. „Meine Träume sind übererfüll“, sagte er abgesichts der überwältigenden Stimmung. Gemeinsam mit der Kölner Kultband „Höhner“ setzte er sich sogar ans Schlagzeug und begleitete den Titel „Echte Fründe“ und schuf damit einen Moment voller Verbundenheit, Erinnerung und Dankbarkeit.
Sichtlich gerührt richtete er seinen Dank an seine Familie, seine Freunde, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Menschen der Stadt Köln. „Mir fehlen die Worte“, gestand Paul später.
Kartenservice:
Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.roncalli.at sowie über die Ticket-Hotline 01/ 3 555 666 erhältlich.
Die nächste Generation steht bereit
Auch Vivian Paul-Roncalli genoss den Abend und blickt mit Respekt und Zuversicht in die Zukunft: „Unser Vater wird große Fußstapfen hinterlassen – aber zu dritt werden wir sie ausfüllen.“ Zu dritt, mit ihren Geschwistern Adrian und Lili, steht die nächste Generation bereit, die poetische Vision Roncallis weiterzutragen.
Und neben allen Emotionen hatte der Abend auch eine wichtige karitative Botchaft: Der komplette Erlös aus dem Kartenverkauf, insgesamt 11.000 Euro, wurde gespendet. Jeweils die Hälfte geht an die Aktion „wir helfen e. V.“ des Kölner Stadt-Anzeigers für Kinder und Jugendliche in Not sowie an die Rundschau-Altenhilfe „Die gute Tat e. V.“.
Von Österreich in die Welt
Für Bernhard Paul, geboren in Niederösterreich, ist Roncalli längst mehr als ein Circus. Am 18. Mai 1976 feierte er mit „Die größte Poesie des Universums“ Welturaufführung und tourte damit auch durch Österreich. Gastspiele in Wien, Graz und Salzburg begeisterten das Publikum früh mit einer Mischung aus Theater, Clownerie und poetischer Traumwelt.
Der große Durchbruch gelang schließlich am 4. Juni 1980 in Köln mit der Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“. Von da an galt Roncalli als poetischer Gegenentwurf zur damaligen Circuswelt – nicht Sensation stand im Mittelpunkt, sondern Atmosphäre, Ästhetik und die Kraft der Fantasie.
Ein Jubiläum mit Herz
Heute ist Roncalli ein international bewundertes Live-Entertainment-Unternehmen mit unverwechselbarer Handschrift. Zur Jubiläumsshow kamen auch zahlreiche Wegbegleiter und Freunde aus Österreich, darunter Inge und Rudolf Klingohr, Bernd Querfeld, Franz Fröschl und Dominic Thiem, die befanden: „Zirkus ist eben nicht gleich Zirkus.“
Am Ende blieb ein Abend, der noch lange nachklingen wird: voller Applaus, Emotionen und Dankbarkeit. Oder, wie Bernhard Paul es wohl selbst am schönsten zusammenfasste: Seine Träume sind nicht nur wahr geworden - sie sind übererfüllt.
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