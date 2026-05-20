Regionalliga-Aus: Jetzt reagiert BSK-Obmann!

Wegen Absage: BSK verlangt ausführliche Erklärung

Die Pongauer verlangen nun eine ausführliche Erklärung des Absenders. „Wir wollen einfach wissen, wie es dazu kommt, uns hier abzusagen“, so Reiter, der mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Und er legte nach: „Als Bürger ist man nicht nur dazu da, Dinge einfach so hinzunehmen. Man muss sie auch hinterfragen. Deshalb wollen wir wissen, ob es hier um parteiinterne und somit politische Dinge geht oder ob es doch um den Sport geht.“ Dabei spricht Reiter die Kündigung des Nutzungsrechts für den Sportplatz an. Gegen diese wollte der Klub, wie bei einem großangelegten Medientermin angekündigt, rechtlich vorgehen. Laut „Krone“-Infos trudelte bislang aber keine Klage bei der Gemeinde ein.