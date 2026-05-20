Trauer um Vollblut-Floriani und Dreifach-Papa

„Es ist jetzt am Ende sehr schnell gegangen“

„Ich habe Christian seit über 20 Jahren gekannt. Wir sind 2013 auch parallel Kommandanten geworden. Es ist eine Katastrophe, alle sind erschüttert. Er war so ein netter Kerl“, trauert Bezirks-Feuerwehrkommandant und Freund Thomas Stockinger. Vor vier Wochen sei Simmel noch bei einer Besprechung dabei gewesen „und war guter Dinge. Es ist jetzt am Ende sehr schnell gegangen.“