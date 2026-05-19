Linzer KI-Topfirma um Hunderte Millionen verkauft

Das stärkt auch Österreich, denn der Standort Linz wird im Mistral-Konzern zu einem Kompetenzzentrum, der Mitarbeiterstand soll von 30 auf 50 ausgebaut werden. Johannes Brandstetter selbst rückt zum Chef der wissenschaftlichen Entwicklung der Franzosen auf, auch die beiden anderen Gründer bleiben in der Firma. Und werden zu Millionären. Wie viel genau jeder für seine Anteile erhält, will Brandstetter zwar nicht sagen, „aber es geht uns finanziell sehr gut.“