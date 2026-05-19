Linzer KI-Topfirma um Hunderte Millionen verkauft

Es ist der größte Deal in der heimischen Technologieszene seit Langem: Emmi AI, Linzer Spezialist für Künstliche Intelligenz, wird um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag an den französischen Tech-Riesen Mistral verkauft. Die drei Gründer werden reich, der Standort in Linz soll ausgebaut werden.
Erst vor eineinhalb Jahren wurde Emmi AI im Umfeld der Johannes-Kepler-Uni in Linz gegründet. 2025 bekam man dann sofort 15 Millionen Euro von Investoren wie Speedinvest. Und wurde schnell Weltspitze „beim Industrial Manufactoring, das ist jetzt das nächste große Thema in der KI“, schildert JKU-Professor Johannes Brandstetter, der Emmi zusammen mit Dennis Just und Miks Mikelson aufzog.
Gemeint ist, dass die Linzer KI-Modelle entwickelt haben, mit denen industrielle Prozesse wie die Konstruktion von Maschinen, die Simulation von Produktionsabläufen, das Verhalten von Werkstücken und Geräten etc. in Sekunden vorausberechnet werden können. Das spart den Bau von Prototypen oder wochenlange Tests. Beispiel ist etwa die Fertigung von perfekten Spritzgussformen in der Kunststoffbranche. Auch Energie, Auto, Luft- und Raumfahrt sowie Halbleiterbranche nutzen die Technologie von Emmi AI.
Mit Mistral, das auf einen Firmenwert von 12 Milliarden Euro geschätzt wird, „werden wir von der kleinen Firma zum absoluten Leading Lab. Mistral hat selbst eigene Rechenzentren und weltweite Kunden. Und zusammen sind wir die europäische Alternative, um europäische Technologie weltweit zu vertreiben.“ Die Dominanz der US-Techgiganten wie ChatGPT, Google & Co. könnte so gebrochen werden.
Das stärkt auch Österreich, denn der Standort Linz wird im Mistral-Konzern zu einem Kompetenzzentrum, der Mitarbeiterstand soll von 30 auf 50 ausgebaut werden. Johannes Brandstetter selbst rückt zum Chef der wissenschaftlichen Entwicklung der Franzosen auf, auch die beiden anderen Gründer bleiben in der Firma. Und werden zu Millionären. Wie viel genau jeder für seine Anteile erhält, will Brandstetter zwar nicht sagen, „aber es geht uns finanziell sehr gut.“
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