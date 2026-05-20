Wien versorgt Süchtige, ohne Herkunft zu prüfen

Neue Zahlen der Suchthilfe Wien zum Drogenkonsum zeigen: Seit dem Corona-Knick steigen die Betreuungszahlen in der Spritzentauschzentrale und der Notschlafstelle stark an. Ein neuer ÖVP-Vorschlag, der zur Entlastung beitragen könnte, stößt im Rathaus aber auf Skepsis.