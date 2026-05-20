Raserauto wechselte um 7200 Euro den Besitzer

Weil er mit 144 km/h durch eine 50er-Zone raste, musste ein Rumäne (28) am 27. Dezember 2025 seinen Audi A4 abgeben. Am Mittwoch wurde das Raserauto online versteigert und wechselte nach einem wahren Bieterkrieg schlussendlich um 7200 Euro den Besitzer. Das Geld fließt ins Land OÖ und einen Fonds.
Der neue glückliche Besitzer eines Audi A4 sollte sich schnellstmöglich einen Termin bei einer Werkstätte ausmachen. Denn das Pickerl auf dem Auto ist nur mehr bis Juli gültig. Und ob es eine neue Prüfplakette ohne größere Investition gibt, ist mehr als fraglich.
Denn die Online-Auktionsplattform Dorotheum beschreibt den Allgemeinzustand wie folgt: „Stark gebraucht, beschädigt, Motorkontrolllampe leuchtet, das Getriebe hat einen Schlupf, es fehlen Teile, ist gründlich überholungs- bzw. reparaturbedürftig, ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit.“
Startpreis lag bei 1400 Euro
Der Audi A4 kam übrigens nur unter den Hammer, weil – wie berichtet – der Vorbesitzer beim Rasen erwischt worden war. Der 28-jährige Rumäne beschleunigte seinen mitgenommenen Wagen in einer 50er Zone auf satte 144 km/h. Er musste daraufhin nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seinen fahrbaren Untersatz abgeben.
Bis Mittwoch 13.09 Uhr konnte für das Raserauto ein Angebot abgegeben werden. Der Startpreis lag bei 1400 Euro, schlussendlich wechselte der Wagen für 7200 Euro den Besitzer. 30 Prozent der Summe (2160 Euro) gehen an das Land Oberösterreich, 70 Prozent an den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds.
Aktuell prüft die BH Linz-Land übrigens die Versteigerung von zwei Raser-Motorrädern. Insgesamt wurden im Jahr 2025 in ganz Österreich 267 Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. In Oberösterreich liegt man mit 26 Fällen im Mittelfeld. Heuer könnte diese Zahl ansteigen, denn bis jetzt wurden schon 15 Fahrzeuge abgenommen.
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