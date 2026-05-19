Stelzer: „Wir schauen sicher nicht zu, wenn …“

„Med-Fakultät wird unfair behandelt“

Neben Lobeshymnen schlägt der ÖVP-Landeschef aber auch ernste Töne an und kritisiert den Bund in puncto Budget für Universitäten. Österreich lebe von gut ausgebildeten Menschen, weshalb es auch eine verlässliche Finanzierung brauche: „Wir schauen sicher nicht zu, wenn Oberösterreich gegenüber anderen Uni-Standorten benachteiligt wird.“ Das gelte vor allem für die Med-Fakultät, die in Sachen Budget unfair behandelt werde.