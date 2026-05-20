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Brucknerhaus Linz

„Träume, Schule, Reisen – wir vertanzen alles!“

Oberösterreich
20.05.2026 16:00
Junge Tänzerinnen bei der Probe für ihren Auftritt im Linzer Brucknerhaus
Junge Tänzerinnen bei der Probe für ihren Auftritt im Linzer Brucknerhaus(Bild: Hanusch)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Bereits ab sieben Jahren kann man in die OÖ Tanzakademie einsteigen. „Ich begleite die Kinder dann oft viele Jahre“, sagt Leiterin Ilja van den Bosch. Ein junges Ensemble präsentiert am Sonntag, 7. Juni, gleich zwei Mal das neue Stück „Das Leben ist ein Tanz!“ im Linzer Brucknerhaus. Tanz verbindet sich mit Musik und Geschichten – das spricht besonders Familien an.

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„Ob Schulweg, Arbeit, Träume, Essen oder Reisen – wir vertanzen es!“, sagt Ilja van den Bosch. Die gebürtige Niederländerin leitet die OÖ Tanzakademie.

In diesem Ausbildungsinstitut, das vom Landesmusikschulwerk und vom Linzer Landestheater betrieben wird, können Kinder ab dem Volksschulalter eine tänzerische Ausbildung machen.

Tänzerische Grundlagen, spielerisch und professionell
„Ich habe auch als Kind zu tanzen begonnen“, sagt van den Bosch, die ohne Drill, sondern mit Freude an der Bewegung mit den jungen Menschen arbeitet. „Ich begleite sie oft viele Jahre, das ist wunderschön!“ Was dabei genau entsteht, kann man am Sonntag, 7. Juni, im Linzer Brucknerhaus erleben.

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
(Bild: Hanusch)

Ein Ensemble spielt live Musik
„Wir präsentieren neueste Choreografien, die wir schon seit Dezember proben“, lässt sie durchblicken. Unter dem Titel „Das Leben ist ein Tanz!“ zeigen 33 junge Tänzerinnen und Tänzer sowie sieben Breakdancer und zwei rhythmische Sportgymnastinnen eine Reihe von Bildern, in denen sich die kleinen und großen Momente des Alltags in Bewegung verwandeln.

„Jede Situation kann etwas Besonderes werden – wir vertanzen alles“, so van den Bosch. Dazu erklingt Live-Musik: Das Ensemble umfasst Violine, Akkordeon, Klavier und Schlagwerk.

Durch das Stück führen drei Geschwister im Alter von 9, 13 und 15 Jahren. „Mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln machen sie sichtbar, wie sich Wahrnehmung und Gefühle im Laufe des Erwachsenwerdens verändern“, erklärt van den Bosch.

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Viele Tanzstile sind vertreten
Zu sehen sind Ballett, Contemporary, Stepptanz, Flamenco, Breakdance und rhythmische Sportgymnastik – sowohl einzeln als auch in vielfältigen Kombinationen miteinander vereint.

„Das Leben ist ein Tanz!“ wird von der „Krone“ präsentiert und ist am Sonntag, 7. Juni, um 11 Uhr und um 15.30 Uhr in der Reihe Midi.Music (Kreativstationen ab 10 Uhr) angesetzt.

Diese Reihe richtet sich an alle Musikbegeisterten – nicht nur an Familien mit Kindern. Menschen jeden Alters, von 0 bis 99 Jahren, sind eingeladen, diese bunten, kurzweiligen und hochkarätigen Konzerte als Matinee oder Nachmittagskonzert zu erleben – gemeinsam, entspannt und mit allen Sinnen. 

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