„Träume, Schule, Reisen – wir vertanzen alles!“

„Jede Situation kann etwas Besonderes werden – wir vertanzen alles“, so van den Bosch. Dazu erklingt Live-Musik: Das Ensemble umfasst Violine, Akkordeon, Klavier und Schlagwerk.

Durch das Stück führen drei Geschwister im Alter von 9, 13 und 15 Jahren. „Mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln machen sie sichtbar, wie sich Wahrnehmung und Gefühle im Laufe des Erwachsenwerdens verändern“, erklärt van den Bosch.