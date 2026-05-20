Hightech am Feld: Lässt der Bauer Laser machen …

Eine nicht ganz so alte Bauernregel besagt: Lässt der Bauer Laser machen, hat das Unkraut nichts zu lachen. Was hinter dieser Weisheit steht, hat die „Krone“ auf einem Gemüsefeld in Tirol erkundet. Dort ist seit Kurzem ein Landarbeiter mit 1000 Grad heißen Fähigkeiten am Werk.
Mit einem Tablet in der Hand steht Andreas Norz am Rand seines Zwiebelfeldes zwischen Hall und Thaur. Er tippt, schaut auf, tippt wieder und läuft dann rund um seinen Traktor. „Gleich geht’s los“, verspricht der Bauer. Und dann geht es wirklich los mit der Zukunft am Gemüsefeld.
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