Hightech am Feld: Lässt der Bauer Laser machen …

Eine nicht ganz so alte Bauernregel besagt: Lässt der Bauer Laser machen, hat das Unkraut nichts zu lachen. Was hinter dieser Weisheit steht, hat die „Krone“ auf einem Gemüsefeld in Tirol erkundet. Dort ist seit Kurzem ein Landarbeiter mit 1000 Grad heißen Fähigkeiten am Werk.