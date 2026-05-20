Wechsel? Gleich drei Klubs angeln nach Kühbauer

Nach der Fixierung des Doubles mit dem LASK wird der Traum vom Ausland immer konkreter: Gleich drei deutsche Bundesligisten haben Didi Kühbauer an der Angel!
Während die „Bild“ den 55-Jährigen am Montag mit dem VfL Wolfsburg, der nach Rang 16 in die Relegation muss, in Verbindung gebracht hat, wird der Meistercoach nun auch bei zwei weiteren deutschen Bundesliga-Klubs gehandelt.
Laut dem ORF ist Kühbauer auch beim FC Augsburg ein Thema. Dort ist die Zukunft von Interimstrainer Manuel Baum offen. Und auch Borussia Mönchengladbach soll Interesse am LASK-Erfolgscoach haben. Bei den „Fohlen“ ist Rouven Schröder als Sportboss tätig. Schröder war im vergangenen Jahr bei Red Bull Salzburg tätig, kennt Kühbauers großartige Arbeit in der österreichischen Bundesliga also sehr genau.
„Ziel war immer das Ausland, aber …“
„Ich weiß nicht, was im Leben noch passiert. Natürlich war es immer mein Ziel, ins Ausland zu gehen. Aber das muss dann schon passen“, stellt Kühbauer im ORF-Interview klar. „Im Moment lasse ich die Dinge ein bisschen fließen, weil die letzten Wochen sehr, sehr stressig waren.“ Sein Vertrag in Linz läuft noch bis 2027.
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