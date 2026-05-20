Wechsel? Gleich drei Klubs angeln nach Kühbauer

„Ziel war immer das Ausland, aber …“

„Ich weiß nicht, was im Leben noch passiert. Natürlich war es immer mein Ziel, ins Ausland zu gehen. Aber das muss dann schon passen“, stellt Kühbauer im ORF-Interview klar. „Im Moment lasse ich die Dinge ein bisschen fließen, weil die letzten Wochen sehr, sehr stressig waren.“ Sein Vertrag in Linz läuft noch bis 2027.