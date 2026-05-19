Arbeiter unter umgestürzten Bagger eingeklemmt

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in Bad Goisern. Auf einer Baustelle war ein Bagger umgekippt, ein Mann wurde eingeklemmt. Er konnte schnell von der Feuerwehr geborgen werden und kam ins Krankenhaus
Der Baggerfahrer war mit Aushubarbeiten beschäftigt, als er plötzlich mitsamt dem Arbeitsgerät in eine Künette (Grube, Anm.) gestürzt und umgekippt war. Dabei fiel der Mann aus der Kabine und wurde mit dem Bein zwischen Boden und Baggerkabine eingeklemmt.
Baggerfahrer schnell geborgen
Einsatzkräfte von Rettung, Polizei und den Feuerwehren aus Bad Goisern und St. Agatha kamen rasch zur Unfallstelle in der Goiserer Ortschaft Steinach, um dem Mann zu helfen. Den Feuerwehrkräften gelang es dann relativ zügig, den Eingeklemmten mittels hydraulischem Rettungsspreizer aus seiner Zwangslage zu befreien. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.
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