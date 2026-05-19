Arbeiter unter umgestürzten Bagger eingeklemmt

Baggerfahrer schnell geborgen

Einsatzkräfte von Rettung, Polizei und den Feuerwehren aus Bad Goisern und St. Agatha kamen rasch zur Unfallstelle in der Goiserer Ortschaft Steinach, um dem Mann zu helfen. Den Feuerwehrkräften gelang es dann relativ zügig, den Eingeklemmten mittels hydraulischem Rettungsspreizer aus seiner Zwangslage zu befreien. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.