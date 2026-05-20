„Hab´mir Auto vom Nachbarn geborgt, er weiß nix“

Das ist der Elchtest für die gute Nachbarschaft im Salzkammergut. Ein erwischter Drogenlenker gestand der Polizei, dass der Peugeot nicht ihm, sondern einem Nachbarn gehört. Er habe ihn aber nur geborgt, allerdings weiß der Nachbar davon nichts.
Wegen seiner auffälligen Fahrweise unterzog eine Polizeistreife am Dienstagabend gegen 19,30 Uhr einen 24-Jährigen aus St. Lorenz einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Bereits als der Mann nach seinem Führerschein gefragt wurde, gab er an, keinen zu besitzen. Auf die Frage, wem der Pkw gehöre, antwortete er, dass er diesen – ungefragt – von seinem Nachbarn geborgt habe.
Eindeutige Symptome
Weil die Polizisten eindeutige Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung erkannten, forderten sie den Mann zu einem Drogenschnelltest auf. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain. Auch die anschließende Untersuchung durch den Amtsarzt ergab die Fahruntauglichkeit des 24-Jährigen.
Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem geringe Mengen Cannabisblüten und Kokain. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
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