„Hab´mir Auto vom Nachbarn geborgt, er weiß nix“

Wegen seiner auffälligen Fahrweise unterzog eine Polizeistreife am Dienstagabend gegen 19,30 Uhr einen 24-Jährigen aus St. Lorenz einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Bereits als der Mann nach seinem Führerschein gefragt wurde, gab er an, keinen zu besitzen. Auf die Frage, wem der Pkw gehöre, antwortete er, dass er diesen – ungefragt – von seinem Nachbarn geborgt habe.