Nach 47 Jahren kehrt ein Wahrzeichen endlich heim

Der „Sparkassenbrunnen“ kehrte heute, Mittwoch, dorthin zurück, wo seine Geschichte einst begann. Fast ein halbes Jahrhundert lang prägte der historische Brunnen den Linzer Taubenmarkt, nun zog er wieder in den Innenhof der Sparkasse Oberösterreich ein – jenen Ort, für den er einst geschaffen wurde.
Errichtet wurde der klassizistische Steinbrunnen gemeinsam mit dem Stammhaus der Sparkasse im Jahr 1892. Verantwortlich für die Gestaltung war Architekt Hermann Krackowizer. Damals befand sich der Brunnen im offenen Innenhof. Erst als dieser Bereich später zur großen Schalterhalle umgebaut wurde, musste der Brunnen weichen. 1952 wurde er abgetragen, zwischengelagert und schließlich 1979 am Taubenmarkt neu aufgestellt – als Geschenk an die Stadt.
Künftig im Cafébereich
Jetzt schließt sich ein historischer Kreis: Die Stadt Linz hat den Brunnen der Sparkasse OÖ zurückgegeben. Nach dem Abbau am Taubenmarkt wurde das Denkmal in einer Fachwerkstätte sorgfältig restauriert. Künftig wird der Brunnen im neu gestalteten und öffentlich zugänglichen Cafébereich der Sparkasse wieder einen prominenten Platz einnehmen.
„Auch emotionaler Moment“
„Der Sparkassenbrunnen prägte über Jahrzehnte hinweg den Taubenmarkt und damit das Linzer Stadtbild. Die Rückkehr des Brunnens in den Innenhof der Sparkasse Oberösterreich ist für uns ein besonderer, historischer und auch emotionaler Moment, denn er kehrt damit an die Promenade zurück. Es freut uns besonders, wenn die Menschen den Sparkassenbrunnen auch künftig als Ort der Begegnung nutzen“, betont Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse OÖ.
Wichtiger Schritt zur Bewahrung der Geschichte
Auch Herbert Auer, Vorsitzender des Vorstandes der Anteilsverwaltung der Sparkasse OÖ, spricht von einem wichtigen Schritt zur Bewahrung der Geschichte. Mit der Rückkehr des Brunnens werde nicht nur ein traditionsreiches Wahrzeichen gesichert, sondern auch ein Stück Linzer Identität bewahrt – weiterhin zugänglich für die Menschen der Stadt.
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