Nach 47 Jahren kehrt ein Wahrzeichen endlich heim

Errichtet wurde der klassizistische Steinbrunnen gemeinsam mit dem Stammhaus der Sparkasse im Jahr 1892. Verantwortlich für die Gestaltung war Architekt Hermann Krackowizer. Damals befand sich der Brunnen im offenen Innenhof. Erst als dieser Bereich später zur großen Schalterhalle umgebaut wurde, musste der Brunnen weichen. 1952 wurde er abgetragen, zwischengelagert und schließlich 1979 am Taubenmarkt neu aufgestellt – als Geschenk an die Stadt.