Wie Verein gesprengten Bankomat als Werbegag nutzt

„Wenn ihr euch auch so sprengen wollt wie unser Bankomat vor zwei Wochen, dann kommt zum Fest des Jahres nach Neustift“, heißt es in einem Video, mit dem in den sozialen Medien für das von 22. bis 25. Mai in Neustift/Mühlkreis stattfindende Zeltfest geworben wird. Dabei hat das Social-Media-Team einen Vorfall vom 6. Mai kreativ eingebaut. Damals haben Unbekannte den Bankomaten der örtlichen Raiffeisenbank gesprengt und waren unerkannt entkommen.