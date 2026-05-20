Wie Verein gesprengten Bankomat als Werbegag nutzt

Anfang Mai sprengten Unbekannte den Geldautomaten der Raika in Neumarkt/M. in Oberösterreich. Kommendes Wochenende findet dort ein Zeltfest statt, wobei das Festgelände nur 400 Meter von der Bank entfernt liegt. Die Veranstalter haben eine Möglichkeit zur Geldbehebung geschaffen und die Sprengung sogar für Werbezwecke genutzt.
„Wenn ihr euch auch so sprengen wollt wie unser Bankomat vor zwei Wochen, dann kommt zum Fest des Jahres nach Neustift“, heißt es in einem Video, mit dem in den sozialen Medien für das von 22. bis 25. Mai in Neustift/Mühlkreis stattfindende Zeltfest geworben wird. Dabei hat das Social-Media-Team einen Vorfall vom 6. Mai kreativ eingebaut. Damals haben Unbekannte den Bankomaten der örtlichen Raiffeisenbank gesprengt und waren unerkannt entkommen.
Geldbehebung direkt am Fest
Seit dem Vorfall steht die Gemeinde ohne Geldautomaten da, weshalb erstmalig die Möglichkeit geschaffen wurde, direkt am Festgelände Geld zu beheben. „Als ich in den Nachrichten von der Sprengung gehört habe, war mein erster Gedanke, wie wir das am Fest lösen“, erzählt Markus Wieser.
Er ist Kommandant der FF Neustift, die gemeinsam mit vier weiteren Feuerwehren das Fest veranstaltet. Seit vergangenem Freitag wird am Sportplatzgelände aufgebaut, ab 22. Mai sind dann täglich rund 150 Personen dort im Einsatz. Die Idee für das kreative Video hatten übrigens zwei Marketenderinnen des örtlichen Musikvereins. Sie betreuen seit März in Absprache mit den Veranstaltern den Social-Media-Account des Festes.
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