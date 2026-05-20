Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Originelles Video

Wie Verein gesprengten Bankomat als Werbegag nutzt

Oberösterreich
20.05.2026 09:00
Links der zerstörte Geldautomat, rechts ein Auszug aus dem Video
Links der zerstörte Geldautomat, rechts ein Auszug aus dem Video(Bild: Krone KREATIV/Fest des Jahres, Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Anfang Mai sprengten Unbekannte den Geldautomaten der Raika in Neumarkt/M. in Oberösterreich. Kommendes Wochenende findet dort ein Zeltfest statt, wobei das Festgelände nur 400 Meter von der Bank entfernt liegt. Die Veranstalter haben eine Möglichkeit zur Geldbehebung geschaffen und die Sprengung sogar für Werbezwecke genutzt.

0 Kommentare

„Wenn ihr euch auch so sprengen wollt wie unser Bankomat vor zwei Wochen, dann kommt zum Fest des Jahres nach Neustift“, heißt es in einem Video, mit dem in den sozialen Medien für das von 22. bis 25. Mai in Neustift/Mühlkreis stattfindende Zeltfest geworben wird. Dabei hat das Social-Media-Team einen Vorfall vom 6. Mai kreativ eingebaut. Damals haben Unbekannte den Bankomaten der örtlichen Raiffeisenbank gesprengt und waren unerkannt entkommen.

Geldbehebung direkt am Fest
Seit dem Vorfall steht die Gemeinde ohne Geldautomaten da, weshalb erstmalig die Möglichkeit geschaffen wurde, direkt am Festgelände Geld zu beheben. „Als ich in den Nachrichten von der Sprengung gehört habe, war mein erster Gedanke, wie wir das am Fest lösen“, erzählt Markus Wieser.

Er ist Kommandant der FF Neustift, die gemeinsam mit vier weiteren Feuerwehren das Fest veranstaltet. Seit vergangenem Freitag wird am Sportplatzgelände aufgebaut, ab 22. Mai sind dann täglich rund 150 Personen dort im Einsatz. Die Idee für das kreative Video hatten übrigens zwei Marketenderinnen des örtlichen Musikvereins. Sie betreuen seit März in Absprache mit den Veranstaltern den Social-Media-Account des Festes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.633 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
117.278 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
87.939 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1545 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
634 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
605 mal kommentiert
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Mehr Oberösterreich
Der Traum vom Ausland
Wechsel? Gleich drei Klubs angeln nach Kühbauer
Starb mit 42 Jahren
Trauer um Vollblut-Floriani und Dreifach-Papa
Ansage an Rapid
Ried-Vorteil: „In Wien ist das bisschen anders“
Originelles Video
Wie Verein gesprengten Bankomat als Werbegag nutzt
Krone Plus Logo
Wegen Almaufenthalt
Mutter wollte Kinder einen Monat aus Schule nehmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf