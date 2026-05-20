Serieneinbrecher suchten die Kaiserstadt heim

Zwei Autos ausgeräumt, mehrere Fahrräder gestohlen – in Bad Ischl gingen Serieneinbrecher auf Tour. Dabei machten es ihnen einige Opfer auch zu leicht, hatten Autos oder Gartenhütten nicht versperrt. Doch die Gauner schreckten auch nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden, um zu ihrer Beute zu gelangen.
In der Nacht auf den 19. Mai 2026 wurden im Zentrum von Bad Ischl und im Ortsteil Kreutern mehrere Einbruchs- und Einschleichdiebstähle begangen. Weil alle Taten auch in einem nur kleinen Umkreis passierten, geht die Polizei von Serientätern aus.
Scheibe eingeschlagen
Konkret wurde im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 02.01 Uhr die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und daraus eine Handtasche samt Geldbörse entwendet. Dann wurden in der Zeit zwischen 02.01 Uhr und 02.21 Uhr mit der Bankomatkarte aus der entwendeten Geldbörse mehrere Zahlungen bei Zigaretten- und Warenautomaten getätigt.
Auch Fahrräder sind weg
Aus einem weiteren unversperrten Pkw verschwanden Bankomat- und Kreditkarten, die im Anschluss ebenso für Zahlungen bei Zigaretten- und Warenautomaten verwendet wurden. Außerdem haben die vermutlich selben Täter zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr zwei E-Bikes aus einer versperrten Hütte gestohlen. In der näheren Umgebung wurden noch zwei weitere unversperrte Fahrräder, welche hinter einer Garage abgestellt waren, gestohlen.
Hinweise erbeten
Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Kreutern im Zeitraum zwischen 18. Mai 2026, 18.00 Uhr und 19. Mai 2026, 02.00 Uhr, sowie im Stadtzentrum Bad Ischl in der Nacht auf den 19. Mai 2026 zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr werden an die Polizeiinspektion Bad Ischl unter der Telefonnummer 059/1334103100 erbeten.
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