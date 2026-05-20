Serieneinbrecher suchten die Kaiserstadt heim

Auch Fahrräder sind weg

Aus einem weiteren unversperrten Pkw verschwanden Bankomat- und Kreditkarten, die im Anschluss ebenso für Zahlungen bei Zigaretten- und Warenautomaten verwendet wurden. Außerdem haben die vermutlich selben Täter zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr zwei E-Bikes aus einer versperrten Hütte gestohlen. In der näheren Umgebung wurden noch zwei weitere unversperrte Fahrräder, welche hinter einer Garage abgestellt waren, gestohlen.