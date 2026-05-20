Linzer Flughafen hat neues Aufsichtsratsmitglied

Der CEO des Innviertler Luftfahrtzulieferes FACC, Robert Machtlinger, hat sich aus dem Aufsichtsrat des Linzer Airports zurückgezogen. Sein Mandat übernimmt ein bekannter Name in Oberösterreich: Andreas Winkelhofer, Chef des landesweiten Tourismus.
Volle Konzentration auf die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke – diese Parole gab der Aufsichtsrat des Linzer Flughafens nach den finanziellen Turbulenzen des Airports aus. Die Vorgabe gelang, Linz ist – freilich mithilfe der Millionensubvention des Landes – wieder an das deutsche Flugdrehkreuz angebunden.
FACC-Chef will sich auf andere Aufgaben konzentrieren
Nun gibt es eine Veränderung im Kontrollgremium selbst: Robert Machtlinger, Chef des Innviertler Luftfahrtzulieferers FACC, hat sich aus dem Aufsichtsrat des Flughafens zurückgezogen, wie er gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Neben meiner Aufgabe als CEO der FACC bin ich in weiteren Organisationen engagiert – unter anderem als Präsident der Initiative zukunft.lehre.österreich, Vizepräsident der Aviation Industriy Austria oder als Mitglied des A2LT Beirats.“
Um sich auf diese Tätigkeiten sowie sein eigenes Unternehmen konzentrieren zu können, habe er Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Achleitner gebeten, ihn von seiner Airport-Funktion zu entbinden. Am Montag hat Machtlinger damit seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Flughafen Linz GesmbH offiziell beendet.
Tourismus-Geschäftsführer rückt nach
Das vakante Mandat ist bereits nachbesetzt: Neu in das Gremium eingezogen ist Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.
„Damit wird dem noch stärkeren Fokus des Linzer Flughafens auf den Incoming- und Kongresstourismus Rechnung getragen, für den die Zusammenarbeit zwischen Flughafen und Oberösterreich Tourismus weiter intensiviert wird“, heißt es aus dem Büro Aufsichtsratsvorsitzenden und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zur Personalrochade.
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