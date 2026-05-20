Linzer Flughafen hat neues Aufsichtsratsmitglied

FACC-Chef will sich auf andere Aufgaben konzentrieren

Nun gibt es eine Veränderung im Kontrollgremium selbst: Robert Machtlinger, Chef des Innviertler Luftfahrtzulieferers FACC, hat sich aus dem Aufsichtsrat des Flughafens zurückgezogen, wie er gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Neben meiner Aufgabe als CEO der FACC bin ich in weiteren Organisationen engagiert – unter anderem als Präsident der Initiative zukunft.lehre.österreich, Vizepräsident der Aviation Industriy Austria oder als Mitglied des A2LT Beirats.“