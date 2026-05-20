Führerscheinloser Lenker krachte gegen Sattelzug

Vollbremsung brachte nichts mehr

Obwohl der 56-Jährige noch eine Vollbremsung einleitete, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision. Bei dieser erlitt der 28-Jährige, der übrigens keinen Führerschein hatte, schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.