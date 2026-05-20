Führerscheinloser Lenker krachte gegen Sattelzug

Der Wagen ist vollständig zerstört, dass der Lenker den Unfall überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Warum im Innviertel ein Auto – es war nicht zum Verkehr zuglassen – frontal mit einem Sattelzug kollidierte, konnte noch nicht rekonstruiert werden.
Zu diesem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 19. Mai 2026, gegen 20.45 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchheim im Innkreis. Ein 28-jähriger Deutscher aus Linz fuhr mit seinem Wagen auf der B141 Richtung Kraxenberg. In die Gegenrichtung lenkte zum selben Zeitpunkt ein 56-jähriger Tscheche seinen Sattelzug.
Vollbremsung brachte nichts mehr
Obwohl der 56-Jährige noch eine Vollbremsung einleitete, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision. Bei dieser erlitt der 28-Jährige, der übrigens keinen Führerschein hatte, schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.
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