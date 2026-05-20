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Pkw zerstört:

Führerscheinloser Lenker krachte gegen Sattelzug

Oberösterreich
20.05.2026 12:00
Der Pkw wurde vollständig beim Unfall in Kirchheim im Innkreis zerstört
Der Pkw wurde vollständig beim Unfall in Kirchheim im Innkreis zerstört(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Wagen ist vollständig zerstört, dass der Lenker den Unfall überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Warum im Innviertel ein Auto – es war nicht zum Verkehr zuglassen – frontal mit einem Sattelzug kollidierte, konnte noch nicht rekonstruiert werden.

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Zu diesem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 19. Mai 2026, gegen 20.45 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchheim im Innkreis. Ein 28-jähriger Deutscher aus Linz fuhr mit seinem Wagen auf der B141 Richtung Kraxenberg. In die Gegenrichtung lenkte zum selben Zeitpunkt ein 56-jähriger Tscheche seinen Sattelzug.

Vollbremsung brachte nichts mehr
Obwohl der 56-Jährige noch eine Vollbremsung einleitete, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision. Bei dieser erlitt der 28-Jährige, der übrigens keinen Führerschein hatte, schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. 

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