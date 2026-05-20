Ried-Vorteil: „In Wien ist das bisschen anders“

Auf WAC wartet „Blutauffrischung“

Beim WAC war nach dem zehn Tage zuvor mit einem 1:0-Sieg in Ried geschafften Klassenerhalt samt folgender Party-Reise nach Mallorca etwas die Luft draußen. „Wir sind mit einem blauen Auge aus der Saison rausgekommen, das sollte uns eine Lehre sein“, meinte Trainer Thomas Silberberger. Er müsse seine Spieler aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er sei der vierte unterschiedliche Übungsleiter der Saison gewesen. „Das macht mit den Jungs auch etwas. Wir haben sie ausgequetscht wie eine Zitrone in den sechs Wochen, seit ich hier bin. Insofern fällt da jetzt schon auch viel ab.“