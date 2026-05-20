Mutter wollte Kinder einen Monat aus Schule nehmen

Ein ungewöhnliches Ansuchen einer Mutter erreichte Ende März die Bildungsdirektion OÖ. Eine Bankangestellte und ehrenamtliche Instruktorin eines Alpenvereins schilderte, dass sie von 1. bis 31. Mai 2026 auf einer Alpenvereinshütte „die Vorbereitung von Mahlzeiten sowie die Ausarbeitung eines Social-Media-Konzepts“ übernehmen werde. Dafür wollte sie ihre beiden schulpflichtigen Kinder vom Unterricht abmelden.