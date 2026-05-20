Eltern auf der Suche nach Plätzen allein gelassen

Überraschend kündigte die schwarz-blaue Landesregierung im Februar die Schließung des Kindergartens im Sozialpädagogischen Zentrum für 2027 an. Bei der Suche nach Ersatzplätzen gibt es nicht viel Unterstützung für die Familien.
Ohne Vorankündigung hat das Land im Februar das Aus für den Kindergarten im Sozialpädagogischen Zentrum (SPZ) in Salzburg-Taxham ab Sommer 2027 verkündet. Weil das Land das SPZ neu baut und erweitert, gebe es keinen Platz mehr für die Kinderbetreuung, hieß es damals. Dabei waren die Eltern anfänglich in die Planung der neuen Räumlichkeiten noch eingebunden.
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