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Auf Waldspielplatz

Brennender Baumstamm sorgte für Großeinsatz

Salzburg
28.07.2026 09:00
Die Freiwillige Feuerwehr Obertrum rückte aus.
Die Freiwillige Feuerwehr Obertrum rückte aus.(Bild: FF Obertrum)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Brand auf einem beliebten Waldspielplatz hat am Dienstagabend in Obertrum für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Flammen drohten auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Wie aufwendig sich die Löscharbeiten gestalteten, zeigte sich erst vor Ort.

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Ein ungewöhnlicher Brandeinsatz beschäftigte am Dienstagabend die Feuerwehr Obertrum. Auf dem Waldspielplatz neben dem örtlichen Recyclinghof war aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstamm in Flammen aufgegangen.

Zwar hatten die Feuerwehrleute den Brand rasch unter Kontrolle, dennoch war der Einsatz damit noch nicht beendet. Weil sich Glut tief im Inneren des Stammes festgesetzt haben konnte, wurde das Holz mit Motorsägen geöffnet und in mehrere Teile zerlegt.

Glut hatte sich tief im Inneren des Stammes festgesetzt
Glut hatte sich tief im Inneren des Stammes festgesetzt(Bild: FF Obertrum)

Erst nachdem sämtliche Bereiche sorgfältig kontrolliert worden waren und eine Wärmebildkamera keine erhöhten Temperaturen mehr anzeigte, konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

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Insgesamt standen 42 Feuerwehrmitglieder mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und wird untersucht.

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