Wann kommt endlich das Badewetter?

So hab ich das nicht gebucht! Das denken sich wohl gerade viele Menschen in Salzburg angesichts der kühlen Temperaturen der vergangenen Tage. Heizung statt Badehose und Tee statt Mojito waren angesagt. Die Eisheiligen haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Ist das noch normal? Nachgefragt bei der Geosphere Austria: „Deutlich unter dem Mittel waren die Temperaturen in den vergangenen Tagen“, bestätigt Meteorologe Josef Haslhofer. „Sehr bescheiden“ war vermutlich deshalb das Geschäft laut Eisverkäuferin Steffi in den vergangenen Tage beim Eisgeschäft „Icezeit“ in Salzburg in der vergangenen Woche.