Wann kommt endlich das Badewetter?

Schnee auf den Bergen statt strahlender Sonnenschein: Die Eisheiligen haben viele Salzburger verschreckt. Dabei sollte man doch meinen, dass es Mitte Mai eigentlich wärmer ist. Die „Krone“ hat sich bei einem Meteorologen erkundigt, wann endlich mit Badewetter in Salzburg zu rechnen ist.
So hab ich das nicht gebucht! Das denken sich wohl gerade viele Menschen in Salzburg angesichts der kühlen Temperaturen der vergangenen Tage. Heizung statt Badehose und Tee statt Mojito waren angesagt. Die Eisheiligen haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Ist das noch normal? Nachgefragt bei der Geosphere Austria: „Deutlich unter dem Mittel waren die Temperaturen in den vergangenen Tagen“, bestätigt Meteorologe Josef Haslhofer. „Sehr bescheiden“ war vermutlich deshalb das Geschäft laut Eisverkäuferin Steffi in den vergangenen Tage beim Eisgeschäft „Icezeit“ in Salzburg in der vergangenen Woche.
Ein bisschen Geduld braucht sie noch. „Diese Woche wird es noch wechselhaft bleiben“, sagt Haslhofer. Die Höchstwerte liegen laut aktueller Prognose bei 15 bis 20 Grad, im Flachgau sind Gewitter möglich.
Voraussichtlich 25 Grad am Pfingstsonntag
Wann kommt sie denn nun, die Wärme? „Ab Freitag erwarten wir eine stabile Witterungsphase mit viel Sonnenschein bis Montag.“ Am Pfingstsonntag sei sogar mit 25 Grad zu rechnen. Die hohen Temperaturen ziehen sich aller Voraussicht nach durch die kommende Woche.
Haslhofer kann außerdem Hoffnung auf einen richtig warmen Sommer machen. Das zeigen derzeit die Prognosen, allerdings seien die nicht immer zutreffend: „Ob er es wird, werden wir sehen!“
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