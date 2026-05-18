Bauarbeiter stürzte ab und verletzte sich schwer

Auf einer Baustelle in Krispl wurde ein Bauarbeiter bei einem Absturz schwer verletzt. Die Feuerwehr unterstützte das Rote Kreuz bei der Personenrettung aus einem schwer zugänglichen Bereich. Dafür wurde die Drehleiter aus Hallein nachalarmiert. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert.
Ein schwer verletzter Bauarbeiter musste am Montag in Krispl aus einer Baugrube gerettet werden. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zur Personenrettung zur Unterstützung des Roten Kreuzes auf eine Baustelle alarmiert, nachdem ein Arbeiter aus großer Höhe abgestürzt war.
Weil der Bereich schwer zugänglich war und man den Verletzten möglichst schonend bergen wollte, alarmierte der Einsatzleiter die Drehleiter der Feuerwehr Hallein nach.
So konnte der Mann aus der Baugrube gehoben und der Rettung übergeben werden. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber den Verletzten ab. Im Einsatz standen Feuerwehr Krispl, Feuerwehr Hallein, Rotes Kreuz, Polizei und C6.
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