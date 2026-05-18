Bauarbeiter stürzte ab und verletzte sich schwer

Auf einer Baustelle in Krispl wurde ein Bauarbeiter bei einem Absturz schwer verletzt. Die Feuerwehr unterstützte das Rote Kreuz bei der Personenrettung aus einem schwer zugänglichen Bereich. Dafür wurde die Drehleiter aus Hallein nachalarmiert. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert.