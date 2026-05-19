Pfingsten bringt Salzburg wieder volle Straßen

Pfingsten dürfte Salzburg auch heuer wieder an den Rand des Verkehrsinfarkts bringen. Der ARBÖ rechnet rund um das verlängerte Wochenende mit massivem Reiseverkehr – besonders auf der Tauern Autobahn (A10) und im Zentralraum Salzburg. Zusätzlicher Druck entsteht durch den Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg, wo insgesamt rund 3,27 Millionen Schülerinnen und Schüler in die Pfingstferien starten.