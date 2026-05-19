Pfingsten bringt Salzburg wieder volle Straßen

Zu Pfingsten wird der Reiseverkehr in Salzburg erneut deutlich zulegen. Der ARBÖ rechnet vor allem auf der Tauernautobahn (A10), bei den Stadtausfahrten sowie vor den Tunneln im Pongau mit Verzögerungen. Zusätzlich treten entlang der A10 wieder Abfahrtssperren in Kraft.
Pfingsten dürfte Salzburg auch heuer wieder an den Rand des Verkehrsinfarkts bringen. Der ARBÖ rechnet rund um das verlängerte Wochenende mit massivem Reiseverkehr – besonders auf der Tauern Autobahn (A10) und im Zentralraum Salzburg. Zusätzlicher Druck entsteht durch den Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg, wo insgesamt rund 3,27 Millionen Schülerinnen und Schüler in die Pfingstferien starten.
Bereits am Freitag ab den frühen Nachmittagsstunden erwartet der ARBÖ die erste große Reisewelle. Dann treffen Pendlerverkehr, Kurzurlauber und Urlauber aufeinander. Besonders betroffen sein sollen im Bundesland Salzburg die A10 im Großraum Salzburg sowie die klassischen Stadtausfahrten wie die Vogelweiderstraße und die Linzer Straße. Geduld dürfte bis in die Abendstunden gefragt sein.
Abfahrtssperren aktiv
Der stärkste Reiseverkehr wird laut ARBÖ allerdings am Samstag erwartet. Viele Familien aus Süddeutschland dürften das vorgelagerte Pfingstwochenende für den Urlaubsstart Richtung Adria oder Kroatien nutzen. „Im Bundesland Salzburg werden zu Pfingsten die Abfahrtssperren auf der Tauern Autobahn aktiviert“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Betroffen sind unter anderem die Anschlussstellen Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Eben im Pongau, Altenmarkt und Flachau. Zusätzlich gelten Durchfahrtssperren im Zentralraum Salzburg.
Auch die Rückreise am Pfingstmontag dürfte für erhebliche Verzögerungen sorgen. Laut ARBÖ wird sich der Verkehr ab Mittag beziehungsweise am Nachmittag in die Gegenrichtung verlagern. Die neuralgischen Punkte bleiben dabei weitgehend dieselben wie zu Beginn des Wochenendes.
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