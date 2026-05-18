Pkw-Lenker fuhr gegen drei geparkte Autos

Ein Autofahrer (33) richtete in Salzburg-Lehen massiven Schaden an: Er krachte gegen drei geparkte Autos, weil er offensichtlich beeinträchtigt war. Die Polizei stoppte die Wahnsinns-Fahrt.
Der 33-Jährige war Sonntagnachmittag an der Schießstattstraße im Salzburger Stadtteil Lehen unterwegs. Er saß beeinträchtigt am Steuer. Ein Alkotest verlief negativ. Eine klinische Untersuchung ergab dann aber, dass er aus mehreren Gründen nicht fahrtauglich war.
Der Piesendorfer hatte Suchtmittel und Medikamente konsumiert. Außerdem war er übermüdet. Einen Führerschein besitzt der Pinzgauer nicht. Er wird angezeigt.
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