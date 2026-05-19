Lob für Pinzgauer Kindergarten-Vorstoß

Im Pinzgau übernahmen bisher die Gemeinden Mehrkosten in Kindergärten. Jetzt ist damit aber Schluss: Es werden im ganzen Bezirk einheitliche Tarife für Eltern eingeführt. Aus anderen Bezirken gibt es für den Vorstoß Lob. Der einheitliche Tarif sei fairer als der gewohnte Gebühren-Dschungel.