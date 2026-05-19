Die große WM-Party blieb bei Silber-Helden aus

So eine WM-Silbermedaille ersegelt man sich als österreichisches Team nicht alle Tage. Für den großen Triumph in Frankreich ließen sich die beiden Strobler Jakob Flachberger und Keanu Prettner zwar nicht lange feiern, dafür aber umso besser schmecken. Schon gestern ging es für das Segel-Duo wieder zurück in die Heimat.
„Das muss jetzt ein wenig Sacken“, sagte Jakob Flachberger nach der überraschenden Silbermedaille bei der 49er-Weltmeisterschaft im französischen Quiberon. Gemeinsam mit Partner Keanu Prettner – beide vom Union Yachtclub Wolfgangsee – segelte man der Weltelite um die Ohren, lag zwischenzeitlich sogar in Führung. Die Silberne? „Für uns beide schon das absolut Größte in unserer Laufbahn“, strahlte Prettner im „Krone“-Gespräch auch am Tag danach.
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