Die große WM-Party blieb bei Silber-Helden aus

„Das muss jetzt ein wenig Sacken“, sagte Jakob Flachberger nach der überraschenden Silbermedaille bei der 49er-Weltmeisterschaft im französischen Quiberon. Gemeinsam mit Partner Keanu Prettner – beide vom Union Yachtclub Wolfgangsee – segelte man der Weltelite um die Ohren, lag zwischenzeitlich sogar in Führung. Die Silberne? „Für uns beide schon das absolut Größte in unserer Laufbahn“, strahlte Prettner im „Krone“-Gespräch auch am Tag danach.