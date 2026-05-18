Floriani mussten Bub (2) aus Sessel rausschneiden

Buzanich schildert: „Wir haben dann begonnen, mit der Bergeschere die Lehne durchzuschneiden. Es gab einfach keine andere Möglichkeit.“ Zum Glück aller Beteiligten kamen der Bub und die Mutter mit dem Schrecken davon. Einsatzleiter Buzanich ist froh über den Ausgang: „Natürlich war das kein alltäglicher Einsatz, aber wir helfen in jeder Notlage. Das Wichtigste für mich war, dass der Bub unverletzt geblieben ist.“