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Trainerlose Eisbullen kennen bereits erste Gegner

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.05.2026 15:30
Für die Salzburger geht‘s im August gleich zweimal nach Tschechien.
Für die Salzburger geht‘s im August gleich zweimal nach Tschechien.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Noch haben die Eisbullen zwar noch keinen Trainer, dafür kennen sie aber bereits ihre Testspiele. Dabei geht es für den einstigen Serienmeister gleich zweimal gegen Klubs aus dem Nachbarland. 

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Der Sommer steht in Salzburg vor der Tür und doch können Eishockey-Enthusiasten bereits den Rotstift setzen. Denn wie der ehemalige Serienmeister Red Bull Salzburg am Dienstag mitteilte, steht der Fahrplan für die Vorbereitung auf die neue Saison bereits fest. Für die Mozartstädter geht es dabei gleich zweimal nach Tschechien, wo am 12. August České Budějovice (Budweis) und drei Tage später Mountfield (Hradec Kralove) warten. 

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Im August steigt dann der traditionelle Red Bulls Salute in Zell am See. Ein jährliches Einladungsturnier des Konzerns, wo es im Halbfinale gegen Schwesterklub Red Bull München geht. Im zweiten Semifinale stehen sich Biel (Sz) und Pardubice (Tch) gegenüber. Der Auftakt in die Champions Hockey League erfolgt dann in der ersten Septemberwoche. 

Wer die Eisbullen dabei aber coachen wird, steht auch 47 Tage nach der Entlassung von Manny Vieiros noch immer nicht fest. Die Suche könnte sich „Krone“-Infos zur Folge noch bis Ende Mai hinauszögern. 

Zeller Eisbären geben zwei Spieler ab
Fakten schuf indes Zweitligist Zell am See. Die Pinzgauer gehen in der kommenden Saison ohne Stürmer Nick Huard und Verteidiger Bernhard Fechtig ins Renne. 

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