Trainerlose Eisbullen kennen bereits erste Gegner

Der Sommer steht in Salzburg vor der Tür und doch können Eishockey-Enthusiasten bereits den Rotstift setzen. Denn wie der ehemalige Serienmeister Red Bull Salzburg am Dienstag mitteilte, steht der Fahrplan für die Vorbereitung auf die neue Saison bereits fest. Für die Mozartstädter geht es dabei gleich zweimal nach Tschechien, wo am 12. August České Budějovice (Budweis) und drei Tage später Mountfield (Hradec Kralove) warten.