„Wir sind in der Form unseres Lebens“

Auch Mühlberger wusste auf den bisherigen Bergetappen zu glänzen und war der mit Abstand wichtigste Helfer von Gall. Selbstbewusst sagt „Mübsi“ daher: „Wir sind beide in der Form unseres Lebens.“ Die Rückmeldungen aus dem eigenen Rennstall und dem Peloton sind ausschließlich positiv. „Es tut schon richtig gut, dass die Kollegen, aber auch viele Konkurrenten zu mir kommen und sagen: ,Geiler Job, echt stark, brutal gut!’ Das freut mich sehr.“ Die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben ist daher groß. „Ich freue mich riesig drauf, mich für Felix zu quälen. Wir schrecken vor nichts zurück“, betont der Super-Domestique.