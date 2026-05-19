Salzburg AG verdient an Kunden 41,6 Millionen Euro

Die Salzburg AG hat am Dienstag ihre Bilanz vorgestellt. Das Ergebnis vor Steuern lag im Vorjahr bei 157,8 Millionen Euro. Zugleich ist der Umsatz gesunken. Für Stromkunden gab das Unternehmen Preissenkungen bekannt.
Ausschlaggebend für das Ergebnis war laut Unternehmen unter anderem die Entspannung auf den Großhandelsmärkten mit der Rückkehr auf ein allgemein niedrigeres Preisniveau wie in den Jahren zuvor.
Die Umsatzerlöse der Salzburg AG sind im Vergleich zum letzten Jahr auf 2,06 Milliarden Euro gesunken. Die Gründe liegen laut Salzburg AG bei den gesunkenen Großhandelspreisen für Strom und Gas. Der Bilanzgewinn für 2025 beläuft sich auf 41,6 Millionen Euro.
Der Energie-, Verkehrs- und Telekommunikationsanbieter hat heuer 290 Millionen Euro in sein Energiesystem, Netze und den ÖPNV investiert. Für heuer sind mehr als 300 Millionen Euro an Investitionen geplant.
Für die Kunden positiv: Eine Strompreissenkung wird in Kürze kommen. Ab 1. Juli wird der Fixtarif mit einem Arbeitspreis von 9,9 Cent/kWh netto gestartet. Dieser Preis wird die kommenden zwei Jahre garantiert.
Der Aufsichtsrat der Salzburg AG hat auch das geplante Heizkraftwerk der Firma Kaindl genehmigt. Mit dem geplanten Projekt soll nicht nur der Bodenhersteller von eigenem Strom profitieren, mehrere tausend Haushalte in Salzburg sollen auch die Fernwärme nutzen können. Die dafür benötigte Transportleitung ist laut Salzburg AG aktuell in Planung. Der Baustart für den ersten Teilabschnitt ist für Sommer 2026 vorgesehen, investiert werden sollen 51 Millionen Euro.
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