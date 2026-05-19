Salzburg AG verdient an Kunden 41,6 Millionen Euro

Die Umsatzerlöse der Salzburg AG sind im Vergleich zum letzten Jahr auf 2,06 Milliarden Euro gesunken. Die Gründe liegen laut Salzburg AG bei den gesunkenen Großhandelspreisen für Strom und Gas. Der Bilanzgewinn für 2025 beläuft sich auf 41,6 Millionen Euro.

Der Energie-, Verkehrs- und Telekommunikationsanbieter hat heuer 290 Millionen Euro in sein Energiesystem, Netze und den ÖPNV investiert. Für heuer sind mehr als 300 Millionen Euro an Investitionen geplant.