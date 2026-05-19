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Streit bei Waschanlage

Sechs statt acht Jahre Haft für versuchten Mord

Salzburg
19.05.2026 18:30
Um die Höhe der Strafe wurde am Dienstag im Salzburger Gericht verhandelt.
Um die Höhe der Strafe wurde am Dienstag im Salzburger Gericht verhandelt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein banaler Streit um das Aufblenden mit einer Lichthupe löste eine Bluttat bei einer Autowaschanlage in Bischofshofen aus: Der erstinstanzlich wegen versuchten Mordes verurteilte 18-Jährige bat das Berufungsgericht um Milde. Mit Erfolg: Er muss zwei Jahre weniger absitzen.

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Das Aufblenden mit der Lichthupe hatte Mitte Mai 2025 einen handfesten Streit zwischen insgesamt neun Männern bei einer Autowaschanlage in Bischofshofen ausgelöst, bei der ein damals 17-Jähriger ein Stanley-Messer zückte und seinem Kontrahenten (18) ins Gesicht schnitt – das Opfer überlebte den Angriff, eine 15 Zentimeter lange Narbe blieb.

Strafe reduziert
Mitte Dezember entschieden acht Geschworene im Landesgericht Salzburg: Es war ein versuchter Mord. Die Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz lautete acht Jahre Haft – bis zu 15 Jahre wären möglich gewesen. Dagegen legte der mittlerweile 18-jährige Österreicher mit seinem Verteidiger Kurt Jelinek Strafberufung ein. Am Dienstag wurde die Bitte des jungen und bereits vorbestraften Mannes nach Milde erhört: Der Richtersenat des Oberlandesgerichtes reduzierte die Strafe um zwei Jahre – von acht auf sechs Jahre Freiheitsstrafe.

Lesen Sie auch:
Die Verhandlung fand im großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg statt.
Mordversuch
Acht Jahre Haft für 17-Jährigen nach Messerangriff
16.12.2025

Zudem wurde der ausgesprochene Widerruf von weiteren acht Haft-Monaten aus früheren Verurteilungen zurückgenommen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

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