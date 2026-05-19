Sechs statt acht Jahre Haft für versuchten Mord

Strafe reduziert

Mitte Dezember entschieden acht Geschworene im Landesgericht Salzburg: Es war ein versuchter Mord. Die Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz lautete acht Jahre Haft – bis zu 15 Jahre wären möglich gewesen. Dagegen legte der mittlerweile 18-jährige Österreicher mit seinem Verteidiger Kurt Jelinek Strafberufung ein. Am Dienstag wurde die Bitte des jungen und bereits vorbestraften Mannes nach Milde erhört: Der Richtersenat des Oberlandesgerichtes reduzierte die Strafe um zwei Jahre – von acht auf sechs Jahre Freiheitsstrafe.