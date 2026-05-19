Übersehen, missverstanden und oft spät erkannt

ADHS ist gerade bei Frauen ein oft unerkanntes Phänomen. Es ist eine neurobiologische Besonderheit des Gehirns und zeigt sich in Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Doch jetzt beginnt ein Umdenken. Worin äußert sich das und was kann man dagegen tun? Die „Krone“ fragte eine Expertin.