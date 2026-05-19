Übersehen, missverstanden und oft spät erkannt

ADHS ist gerade bei Frauen ein oft unerkanntes Phänomen. Es ist eine neurobiologische Besonderheit des Gehirns und zeigt sich in Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Doch jetzt beginnt ein Umdenken. Worin äußert sich das und was kann man dagegen tun? Die „Krone“ fragte eine Expertin.
Unruhe im Kopf, Chaos im Alltag – doch niemand denkt an ADHS: Bei Frauen bleibt die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oft jahrzehntelang unentdeckt. Statt Hilfe gibt es Fehldiagnosen und Selbstzweifel. Warum wird ADHS bei Frauen und Mädchen so häufig übersehen?
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