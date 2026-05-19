Tag der Wahrheit für Regionalligist Bischofshofen

Bis vergangenen Freitag hatte Westligist BSK Zeit, um beim Salzburger Fußballverband eine Spielstätte für die kommende Saison zu melden. Die Pongauer reichten neben der Anlage in Bischofshofen das Sportzentrum Nord ein. Dort ist auch 2. Klasse-Nord-Klub Fortuna Salzburg beheimatet, mit dem der Drittligist eine Spielgemeinschaft plant. Das Problem? Weder auf dem einen noch auf dem anderen Platz kann der BSK in der Regionalliga spielen. In Bischofshofen zieht der Skiclub mit 1. Juli auf der Anlage ein, im Sportzentrum Nord ist Drittliga-Fußball laut Stadt Salzburg nicht möglich.