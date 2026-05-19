Fehlende Aufmerksamkeit als tödlichste Gefahr

Alarmierend stellen sich diesbezüglich die heurigen Unfallzahlen dar: Allein in den ersten fünf Monaten des heurigen Jahres verloren zwölf Menschen bei Verkehrsunfällen auf Salzburgs Straßen ihr Leben. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur drei – im gesamten Vorjahr waren es 24. Auffallend ist, dass etliche der tödlichen Unfälle auf menschliche Fehler – wie eben fehlende Aufmerksamkeit – zurückzuführen waren. Ebenfalls auffallend: Ein Viertel der heuer tödlich verunglückten Personen trug keinen Sicherheitsgurt.