Heftiger Crash auf A10 mit zwei Verletzten

Durch die Wucht des Aufpralls bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw wurde das Unfallfahrzeug schwer beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, war die Versorgung der beiden Verletzten durch das Rote Kreuz schon im Gange. Zum Glück sei niemand im Wrack eingeklemmt gewesen, so die Floriani.