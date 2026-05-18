Heftiger Crash auf A10 mit zwei Verletzten

Zu einem Unfall auf der Tauernautobahn wurde Montagfrüh die Feuerwehr St. Michael gerufen. Ein heftiger Crash hatte zwei Verletzte gefordert. Die Floriani übernahmen die Sicherung der Unfallstelle.
Durch die Wucht des Aufpralls bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw wurde das Unfallfahrzeug schwer beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, war die Versorgung der beiden Verletzten durch das Rote Kreuz schon im Gange. Zum Glück sei niemand im Wrack eingeklemmt gewesen, so die Floriani.
Die Feuerwehr St. Michael war mit 16 Kräften im Einsatz, sicherte die Unfallstelle und half dann noch bei Aufräumarbeiten.
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