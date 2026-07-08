Die größte Sorge in den Ferien: Kinderbetreuung

Schließtage in der Kritik

In diese Kerbe schlägt die Kritik der Arbeiterkammer Oberösterreich, die den Kinderbetreuungsatlas auf Schließtage von Kindergärten und Horte abgeklopft hat. Laut Gesetz müssen Kinderbetreuungseinrichtungen mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet haben. Doch die Schließtage in den Krabbelstuben schwanken von 16 im Bezirk Linz-Land bis 31 im Bezirk Rohrbach. Bei den Kindergärten liegt Rohrbach mit 28 geschlossenen Tagen auch vorne, am besten schneiden Linz-Land und Steyr-Land mit 13 Tagen ab. AK-Präsident Andreas Stangl fordert wiederholt den Rechtsanspruch für „kostenlose ganzjährige und ganztägige Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr“.