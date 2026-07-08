100 Millionen Euro für neues Feuerwehr-Zentrum

Spatenstich in drei bis vier Jahren

Wie ist der aktuelle Stand: Das Grundstück – es liegt in der Nähe der Nettingsdorfer Papierfabrik – ist gefunden, erste Gespräche mit der Gemeinde gab es schon. Die Finanzierung ist gesichert – die Mittel aus dem Verkauf des aktuellen Landesfeuerwehrkommandos, man geht von etwa 25 Millionen Euro aus, werden für den Neubau verwendet. Es wurde vor etwa zehn Jahren übrigens saniert und erweitert – „das waren aber unbedingt nötige Arbeiten, die der Baustruktur geschuldet waren“, so Mayer. Jetzt wird ausgearbeitet, welche der von der Feuerwehr gewünschten Übungs-Möglichkeiten realisiert werden können und dann soll ein Architektenwettbewerb das Aussehen der Gebäude bestimmen. Auch die Verkehrsanbindung muss neu gemacht werden. Man geht von einem Spatenstich in drei bis vier Jahren aus, in den 2030er-Jahren wird dann Eröffnung gefeiert. „Also nicht mehr in dieser Legislaturperiode“, so Stelzer.