Hilferuf erhört! Gynäkologin übernimmt Schwangere

Nicht eingehaltende Zeiten führen zu Kürzungen

„Der Eltern-Kind-Pass gibt strikte Zeiträume vor, in denen die Untersuchungen erfolgen müssen. Wenn diese nicht wahrgenommen werden, kann es zu Kürzungen bei den Leistungen kommen“, so Steiger-Bauer. Für jene werdende Mutter, die sich an die „Krone“ wandte, hat sie eine klare Botschaft: „Ich übernehme die Patientin sehr gerne. Meine Kollegen arbeiten bis zum Anschlag und sind bemüht, alle zu versorgen. Falls das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, werde ich einspringen.“