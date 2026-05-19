Auf Audienz bei Xi Jinping

ANDERERSEITS beweisen diese Visiten und die Art und Weise, wie sie ablaufen, dass es im globalen Machtgefüge in jüngster Zeit sehr große Verschiebungen gegeben hat. Die Liebenswürdigkeit nämlich, mit der die beiden Kriegsherren Trump und Putin beim unergründlich lächelnden chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping antichambrieren, die fast schon herablassende Freundlichkeit, mit der dieser die beiden empfängt, bezeugen wohl ein neues chinesisches Selbstvertrauen.