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„Krone“-Kommentar

Auf Audienz bei Xi Jinping

Kolumnen
19.05.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Vor wenigen Tagen war es US-Präsident Donald Trump, nun ist es Kreml-Chef Wladimir Putin, der in Peking zum Staatsbesuch antanzt.

Und, wer weiß, vielleicht wird in Kürze auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der chinesischen Hauptstadt ihre Aufwartung machen.

EINERSEITS sollte man meinen, dass es ja gut und sinnvoll ist, wenn die Mächtigen der Welt miteinander reden und so vielleicht Konflikte beilegen oder zumindest vermeiden können.

ANDERERSEITS beweisen diese Visiten und die Art und Weise, wie sie ablaufen, dass es im globalen Machtgefüge in jüngster Zeit sehr große Verschiebungen gegeben hat. Die Liebenswürdigkeit nämlich, mit der die beiden Kriegsherren Trump und Putin beim unergründlich lächelnden chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping antichambrieren, die fast schon herablassende Freundlichkeit, mit der dieser die beiden empfängt, bezeugen wohl ein neues chinesisches Selbstvertrauen.

Und das nicht ohne Grund: Während nämlich die beiden Weltmächte USA und Russland aktuell in nicht enden wollenden Kriegen, die sie selbst vom Zaun gebrochen haben, verfangen sind, stärkt China seine wirtschaftliche Position und seinen globalen Einfluss immer weiter.

Und die Abhängigkeit Putins von seinem chinesischen Partner, aber auch die Abhängigkeit der USA von Chinas seltenen Erden verstärkt diese Entwicklung noch.

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