Ursprung des Hantavirus gesucht: Fallen ausgelegt

Ursprung woanders zu suchen?

Die Behörden der Provinz Feuerland erklärten, dass sie bislang keine Hantavirus-Fälle hatten – und zwar seit Einführung der Meldepflicht vor 30 Jahren. Darum wird auch in Erwägung gezogen, dass sich die ersten Passagiere an einem anderen Ort infiziert haben. Die ersten Erkrankten und inzwischen Verstorbenen, ein niederländisches Paar, hielten sich zuvor vier Monate in Argentinien, Chile und Uruguay auf.