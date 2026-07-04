20:1! Salzburg feiert Kantersieg im ersten Test

Red Bull Salzburgs Frauen tankten im ersten Testspiel der neuen Saison ordentlich Selbstvertrauen. Beim 20:1 gegen den SV Kay lief alles zusammen. Nur zu Beginn lief nicht alles perfekt, gingen die Bayern sogar in Führung.
Was für ein Start in die Vorbereitung! Im ersten Testspiel zerlegten Red Bull Salzburgs Frauen den SV Kay in Tittmoning mit 20:1. Dabei war das Heimteam sogar durch Christina Lehner mit 1:0 in Führung gegangen. Mit dem postwendenden Ausgleichstreffer von Maya Lampl ging der Probegalopp aber nur noch in eine Richtung. Zur Halbzeit stand es bereits 12:1 für die Gäste. Die Bayern, die in der Bezirksliga spielen und am Wochenende ihr 60-jähriges Bestehen feierten, sahen gar kein Licht mehr und Salzburg tankte für die bevorstehenden Aufgaben reichlich Selbstvertrauen.
Am 21. Juli wartet wie von der „Krone“ bereits im Mai berichtet das Duell mit Schwesterklub RB Leipzig. Vier Tage darauf testen die Bullen in der Red Bull Akademie noch gegen Greuther Fürth. Zwischen 31. Juli und 02. August startet die 45. Saison der Frauen-Bundesliga. Salzburg empfängt in der ersten Runde daheim den FC Südburgenland.
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