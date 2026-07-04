20:1! Salzburg feiert Kantersieg im ersten Test

Was für ein Start in die Vorbereitung! Im ersten Testspiel zerlegten Red Bull Salzburgs Frauen den SV Kay in Tittmoning mit 20:1. Dabei war das Heimteam sogar durch Christina Lehner mit 1:0 in Führung gegangen. Mit dem postwendenden Ausgleichstreffer von Maya Lampl ging der Probegalopp aber nur noch in eine Richtung. Zur Halbzeit stand es bereits 12:1 für die Gäste. Die Bayern, die in der Bezirksliga spielen und am Wochenende ihr 60-jähriges Bestehen feierten, sahen gar kein Licht mehr und Salzburg tankte für die bevorstehenden Aufgaben reichlich Selbstvertrauen.