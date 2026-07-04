Küchenbrand hielt Berufsfeuerwehr auf Trab

Unruhige Nacht in der Stadt Salzburg: Kurz vor 3 Uhr am Samstag in der Früh wurde die Feuerwehr zum Brand eines Geschäftslokals mit starker Rauchentwicklung in der Nähe des Hauptbahnhofs alarmiert. 16 Feuerwehrleute rückten zum Einsatz aus.
Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Brand in einer Lokalküche ausgebrochen war. „Über die Lüftung hat sich dieser dann in das erste Obergeschoß ausgebreitet“, sagt Daniel Fuchs, Feuerwehroffizier bei der Berufsfeuerwehr Salzburg, auf „Krone“-Anfrage.
Mit zwei Atemschutztrupps gingen die Florianis dann in den Innenangriff über. Nach etwa einer Stunde konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden. „Wir sind grundsätzlich sehr gut ausgerüstet – auch bei Küchenbränden oder wenn Fett involviert ist“, so Fuchs.
Was genau gebrannt hat und wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte, war vorerst unklar. Auch die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
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