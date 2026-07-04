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Drogen und Alkohol

Polizei kassierte gleich zwei Führerscheine ein

Salzburg
04.07.2026 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

THC, Amphetamine und Alkohol – bei Kontrollen erwischte die Polizei am Freitag gleich zwei Autolenker, die keinesfalls mehr fahren durften. Bereits am Nachmittag wurde ein Drogenlenker auf der Westautobahn (A1) gestoppt, am Abend ein Alkolenker in der Stadt Salzburg.

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Dabei fiel der 31-jährige Drogenlenker den Beamten wegen seiner Fahrweise auf. Ein durchgeführter Alkoholtest war negativ, also wurde ein Drogenspeicheltest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus und ein Arzt bestätigte eine Beeinträchtigung durch THC und Amphetamine. Dem Salzburger wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. 

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Am späten Abend kontrollierte die Polizei zudem einen Mann aus Oberbayern in der Stadt Salzburg. Bei ihm ergab der Alkotest einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. Beide Lenker bekamen zudem eine Anzeige.

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