Polizei kassierte gleich zwei Führerscheine ein

Dabei fiel der 31-jährige Drogenlenker den Beamten wegen seiner Fahrweise auf. Ein durchgeführter Alkoholtest war negativ, also wurde ein Drogenspeicheltest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus und ein Arzt bestätigte eine Beeinträchtigung durch THC und Amphetamine. Dem Salzburger wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen.